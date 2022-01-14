РИАМО - 14 янв. Специалисты диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы подтвердили, что в ближайшие дни новый штамм коронавируса «омикрон» вытеснит штамм «дельта» и станет преобладающей разновидностью вируса в городе, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В рамках рабочего визита мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел лабораторию по секвенированию генома коронавируса на Варшавском шоссе и рассказал, как столица справится с новой волной Covid-19.

«Москва вступила в период нового роста заболеваемости ковидом. Вслед за другими городами мира к нам тоже пришел новый штамм «омикрон». На основе данных секвенирования генома коронавируса специалисты подтверждают, что в ближайшие дни «омикрон» вытеснит «дельту», которая доминировала в прошлом году», – сказал Собянин.

Он отметил, что столица обладает возможностями справиться с новой волной заболеваемости, так как стационарное и амбулаторное звенья городского здравоохранения готовы к возрастающим нагрузкам, однако борьба с инфекцией «все равно будет очень непростой».

Для того, чтобы замедлить распространение нового штамма вируса и уменьшить нагрузку на столичную систему здравоохранения, мэр призвал горожан к максимальной осторожности и соблюдению всех противоэпидемических мер. Собянин порекомендовал жителям Москвы отказаться от необязательных поездок и посещений общественных мест в ближайшие недели.

По словам градоначальника, Москва располагает достаточными лабораторными мощностями, чтобы обеспечить массовое тестирование на коронавирус. Есть в городе и возможности для масштабного секвенирования генома коронавируса, что позволило своевременно обнаружить появление штамма «омикрон», как и ранее «дельты».

Впервые штамм «омикрон» был выявлен в Москве 20 декабря 2021 года. До этого фиксировался исключительно штамм «дельта» и его дочерние линии.

Всего с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022-го в Москве было обнаружено 729 образцов со штаммом «омикрон». Доля «омикрона» составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года.