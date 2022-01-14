РИАМО - 14 янв. Рабочие приступили к строительству первого этажа детского сада в городском округе Красногорск. Возведение здания идет в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Образовательное учреждение появится рядом с деревней Глухово. Объект рассчитан на 320 детей. На его строительстве заняты более 40 человек и 6 единиц техники.

«Строители приступили к армированию вертикальных конструкций первого этажа. Работы в графике», – отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Общая площадь детского сада составит 4,2 тыс. кв. м. Там будут расположены 16 групповых помещений, которые будут сделаны отдельными блоками. Также в строении предусмотрены раздевалки, игровые и спальни, буфеты и санузлы. Воспитанники учреждения смогут заниматься в помещениях для кружковой работы, музыкальных и физкультурных залах.

Помимо этого, в здании будут находиться административные и санитарно-бытовые помещения для персонала, зона охраны, кабинеты логопеда, психолога, а также медицинский и процедурный кабинеты.

Также на объекте будет проведено благоустройство территории. Там установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки. В рамках озеленения специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Сдать детский сад в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.