РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске проводят проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в результате ДТП, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

По предварительным данным, 11 января в 21:10 на улице Кирова у дома №84 произошло столкновение двух легковых транспортных средств.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил травмы, обусловившие его обращение за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.