РИАМО - 14 янв. Оперативники ФСБ по запросу США провели спецоперацию против хакеров из группировки REvil, которая была причастна к кибератакам на различные американские компании, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

По данным ведомства, члены группировки причастны к внедрению вредоносного ПО в ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний. Таким образом хакеры шифровали информацию и вымогали деньги.

«ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Задержания хакеров прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской и Липецкой областях. При обысках изъяты 426 млн рублей (включая криптовалюту), 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 люксовых машин.

По данными СМИ, хакеры REvil участвовали в атаках на компанию Apple, производителя мяса JBS и IT-компанию Kaseya.