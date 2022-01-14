РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин принял участие в ремонте класса в школе №22 поселка Монино в Щелкове, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

Владимир Шапкин помог заменить в классе внука плинтусы в рамках партийного проекта «Новая школа».

«Каникулы подошли к концу, надо снова в школу. Вместе с ребятами готовились к занятиям в монинской школе — помогли привести в порядок класс Артема. Замечательно, что ребята тоже не остались в стороне и взяли в руки инструменты», — сказал Шапкин.

К ремонту он привлек и учеников класса. В рамках партийного проекта «Новая школа» депутат регулярно посещает образовательные учреждения с мониторингом, в этот раз он лично принял участие в ремонте.