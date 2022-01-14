РИАМО - 14 янв. Телефонный робот МосОблЕИРЦ продолжит напоминать жителям Подмосковья о долгах за коммунальные услуги и сроках их оплаты. В 2021 году жители региона оплатили более 7 млрд 696 млн рублей коммунальных долгов благодаря предупредительной работе и напоминаниям, сообщается на сайте МосОблЕИРЦ.

В МосОблЕИРЦ отмечают, что коммунальные долги свойственны не только злостным неплательщикам. Часто люди могут забыть о своевременной оплате, а телефонный робот, напоминающий о задолженности, стал эффективным инструментом в работе с платежной дисциплиной.

В 2021 году специалисты МосОблЕИРЦ совершили почти 2,5 млн звонков и направили более миллиона уведомлений с напоминанием о коммунальных задолженностях. Как правило, уведомления с напоминанием о долге начинают поступать гражданам после неоплаты коммунальных услуг более 2 месяцев.

Помимо звонков от специалистов в работе по оповещению должников задействована автоматическая система. Робот извещает граждан о сумме и периоде задолженности, возможных последствиях неоплаты, планируемом отключении, а также пенях и судебных издержках.

В случае, если звонок о задолженности вызывает у граждан сомнения или они хотят сообщить об оплате счетов, им доступен обратный звонок на номер. Ответивший оператор подробно разъяснит все вопросы.