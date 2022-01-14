РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Компанию «Эредас» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта по сносу дома в Подольске, сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные комитетом по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск в отношении ООО «Эредас» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Комитет заключил с обществом контракт на выполнение работ по сносу жилого дома. Однако компания нарушила условия исполнения контракта и комитет расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательства устранения нарушений в срок. Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Эредас» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.