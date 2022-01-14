РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Коммунальщики подмосковного Подольска продолжают убирать снег во дворах микрорайона Климовск в пятницу, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В регионе после обильного снегопада температура воздуха поднялась до плюсовых значений. В связи с этим был продлен «желтый уровень» опасности из-за гололедицы.

Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» убирают снег во дворах, на дорогах и тротуарах. В частности, в пятницу работа проведена на придомовых территориях по адресам: улица Ленина, 27, 14б, 16б, Рощинская, 21, 21а, 23, 23а и других.

Жителей городского округа призывают к терпению и пониманию.

В Московской области после сильного снегопада дорожные службы перешли на усиленный режим работы. За ситуацией на улицах и трассах региона ведется круглосуточный контроль.