РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу на встрече с журналистами поздравил представителей СМИ, освещающих жизнь муниципалитета, с Днем российской печати.

Праздник отмечают 13 января.

«Я вам пожелаю здоровья, не болейте, творите, пишите! С профессиональным праздником!» - сказал Ружицкий.

Журналистам вручили книги об истории округа. Ружицкий побеседовал с представителями СМИ на разные неформальные темы. Также глава рассказал о книгах и изданиях, которые его интересуют. Ружицкий добавил, что многие газеты и журналы он читает в онлайн-режиме.

«Есть журнал «Профиль», я его выписывал долгие годы, а последние года четыре я его не выписываю, потому что читают его в интернете. «Люберецкую газету», «Люберецкую панораму» читаю в Telegram-каналах. Чем дальше, тем больше все уходит в это пространство», - сказал глава горокруга.