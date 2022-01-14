РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Подольские волейболистки в конце марта примут участие в финале первенства России в составе команды Подмосковья, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время завершился полуфинальный этап первенства России среди девушек 2007-2008 годов рождения. Сборная Московской области под руководством старшего тренера Игоря Чутчева (спортшкола олимпийского резерва «Пахра» Подольска), обыграв команды Тульской (3:1), Калужской (3:1), Калининградской (3:1) областей, Москвы (3:0) и Санкт-Петербурга (3:0), заняла первое место и завоевала путевку в финальный этап первенства России.

Финальные соревнования первенства пройдут в конце марта. В составе подмосковной сборной и спортсменки спортшколы олимпийского резерва «Пахра».