РИАМО - 14 янв. Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Беларусь. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце прошлого года кандидатуру Грызлова на эту должность одобрили на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Другим приказом президента РФ от должности посла в Республике Беларусь освобожден Евгений Лукьянов.

В разные годы Грызлов был депутатом и председателем Госдумы, министром внутренних дел РФ, постоянным членом Совета безопасности России, полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

С декабря 2016 года является председателем совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», с марта 2017 года — председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований.

Грызлов является главой Высшего совета партии «Единая Россия». Он награжден государственными наградами, в том числе: орденом Почета, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.