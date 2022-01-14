РИАМО - 14 янв. Высокого уровня комфортной городской среды в Московской области удалось достичь благодаря комплексному подходу к ее формированию, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Московская область стала лидером в рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Рейтинг был составлен Минстроем России.

«Московская область четвертый год подряд является лидером рейтинга Минстроя России по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов. Таких высоких результатов нам удается достичь благодаря комплексному подходу к работе», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что программа благоустройства касается всех сфер жизни. Это и территории повседневного пользования (скверы, дворы), и территории для полноценного отдыха (парки, набережные, пешеходные улицы).

«Многое уже сделано, и мы не планируем останавливаться и продолжим благоустраивать города и населенные пункты», — подчеркнул Хайкин.

Наибольшее количество баллов в рейтинге Минстроя РФ набрали Подмосковье и Татарстан. Всего в рейтинге участвовали 83 региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Рейтинг определялся по 39 показателям, максимальное число баллов составляло 156.

В 2020 году в Московской области благоустроили 35 территорий. В 14 парках культуры и отдыха обновили инфраструктуру. Комплексно благоустроили 687 дворовых территорий.

Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал 17 ноября 2016 года, он продлится до конца 2022-го. Проект нацелен на создание условий для системного повышения комфорта и качества городской среды на основании обращений и инициатив жителей страны.