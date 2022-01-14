РИАМО - 14 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице 15 января может составить почти 7 тыс., передает ТАСС.

«Омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. <...> Мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. <...> Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тыс. человек, заболевших ковидом», – сказал Собянин журналистам.

За сутки в Москве выявили 5712 случаев коронавируса, умерли 69 человек, а вылечились – 2888 пациентов. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 075 669 случаев заболевания. Вылечились от инфекции 1 902 438 человек, умерли 37 739 пациентов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что коронавирусный штамм «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта». По его словам, Россия не сможет избежать нового штамма, поэтому идет активная подготовка системы здравоохранения.

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