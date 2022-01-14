РИАМО - 14 янв. На Троекуровском кладбище в столице открыли памятник на могиле режиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, передает корреспондент РИАМО.

Памятник открыли на 21-м участке кладбища в годовщину смерти Грачевского.

Десятки людей пришли на открытие памятника на могиле Грачевского. Участники церемонии выражали слова соболезнования вдове режиссера Екатерине Белоцерковской. Гости возложили множество букетов цветов.

Под портретом Грачевского на памятнике выгравирована надпись: «Ходить по солнечной стороне жизни…». Справа от портрета – логотип передачи «Ералаш». Слева – годы жизни и подпись режиссера.

Грачевский родился в 1949 году. Совместно с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году основал детский киножурнал «Ералаш».

В 90-х годах Грачевский в качестве худрука киножурнала предоставил возможности многим кинематографистам, оставшимся без работы, снимать сюжеты для «Ералаша».

Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.