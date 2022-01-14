РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. Корреспонденту городского портала «РИАМО в Щелкове» Алексею Рычкову вручили благодарственное письмо от Общероссийского народного фронта за плодотворное сотрудничество, сообщил член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

«Руководителю корреспондентского пункта «РИАМО в Щелкове» Алексею Рычкову вручается благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и созидательную работу, которая проводится совместно с Общероссийским народным фронтом», - сказал Алексей Фураев.

Он уточнил, что благодарственное письмо подписано руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым.