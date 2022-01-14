РИАМО - 14 янв. Данные одного теста на антитела могут не в полной мере отражать сопротивляемость иммунитета к коронавирусной инфекции. Вместо опоры на эти показатели следует ревакцинироваться в соответствии с рекомендациями специалистов, сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов также заявил, что решение о вакцинации не стоит принимать на основе измерения количества антител, так как это является пустым и научно не обоснованным занятием.

Врачи проводят множество тестов. Это позволяет определить сроки, в течение которых необходимо повторно прививаться от коронавирусной инфекции. Данные собираются на основе анализов большого числа показателей у привившихся людей.

«Дело в том, что у каждого человека очень трудно судить о том, высокая у него защита или низкая. Иной раз тест на антитела показывает высокие цифры, а они функционально неполноценны. Поэтому сначала обследуют огромное количество людей, а потом выводят общий показатель», – заявил Малышев в эфире радио Sputnik.

В России специалисты рекомендуют ревакцинироваться каждые шесть месяцев. Инфекционист отметил, что этот срок может измениться.

«За рубежом в некоторых странах рекомендуют прививаться не раз в шесть месяцев, а раз в пять. В России пока остается срок ревакцинации шесть месяцев. Может быть, потом изменят, посмотрим», – подчеркнул Малышев.

Прививка от коронавируса поможет избежать тяжелого протекания заболевания и опасных последствий от заражений инфекцией. Вакцинироваться можно в поликлиниках и выездных пунктах.