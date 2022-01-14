РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на неубранный снег на дорогах в микрорайоне Северный, жалоба о неудовлетворительной уборке снега поступила в Общественную приемную «Единой России», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым, Антоном Орешковым и председателем комиссии Общественной палаты Александром Долговым провели мониторинг уборки снега в бывшем военном городке. Первым объектом стал разворотный круг и автобусная остановка у гимназии №3.

«Видно, что снег убирается, но недостаточно – на территории разворотного круга снежная каша, в которой буксуют маршрутные такси и вязнут жители. Обратим внимание специализированной организации ответственной за данную территорию», - сказал Ефимов.

Депутаты обсудили с жителями, стоящими на остановке, работу маршрутного транспорта и возможность использования разворотного круга у гимназии №3 для маневров рейсовых автобусов №№20 и 32 при заходе в микрорайон.

Александр Долгов сообщил, что в плане - установка дорожных знаков и камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город» на данной территории. Следующим объектом контроля стала народная тропа из микрорайона Северный к Горьковскому шоссе.

«Снег убран, свет горит. По территориям у подъездов домов и у входов в учреждения, например, Дом офицеров «Северный», также нареканий нет. Вопросы остаются по содержанию площадок у магазинов и небольшим тропинкам в микрорайоне, которые утаптываются самими жителями, а не убираются. Также важно вовремя очищать накопившиеся осадки с кровель», - подчеркнул Ефимов.

Он попросил местных депутатов вместе с администрацией муниципалитета обратить внимание на проблемные участки в микрорайоне.