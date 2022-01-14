РИАМО - 14 янв. В Москве обновился рекорд низкого атмосферного давления, он составляет 717, 3 мм рт. ст. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к 12:00 показания барометров в столице оказались ниже рекордного значения для пятницы, которое держалось с 1948 года. Тогда было зафиксировано 720,6 мм рт. ст.

«Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали 719,7 мм рт. ст. Однако падение атмосферного давления продолжается и к 14:00 достигло своего «дна» – 717,3 мм рт. ст», – написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик отметил, что на таком аномально низком уровне давление будет пребывать до 8 часов вечера.

После того, как Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, столбики барометров начнут стремительное движение вверх, добавил метеоролог.

При этом в следующие сутки будет рост более чем на 10 единиц. Именно он сформирует так называемую барическую «пилу». После 9 часов вечера оттепель сменится устойчивым минусом. В ночное время образуется сильная гололедица, ее толщина составит 3-8 мм, резюмировал Тишковец.

Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В регионе также объявлено предупреждение из-за гололеда, налипания мокрого снега, сильного снега, снежных заносов и метели.