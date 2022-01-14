РИАМО - 14 янв. Российская спортсменка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Это стало возможным благодаря трудолюбию фигуристки и тщательной отработке программы, сообщила участница чемпионатов Европы и мира, мастер спорта по фигурному катанию Эмма Гаджиева.

Гаджиева подчеркнула, что спортсмены, подобные Валиевой, – большая редкость. Россиянка отличается высоким качеством выполнения элементов на катке.

«Это мегаталантливая девочка, такие рождаются раз в сто лет, если не реже. Уникальное катание, уникальные прыжки, при этом мы видим, что она не низкорослая фигуристка, у нее длинные красивые ноги, руки, как она ими владеет», – отметила Гаджиева в эфире радио Sputnik.

Установление мировых рекордов – это знак тщательной работы над собой и своими умениями.

«Одно дело – натренировать свои уникальные умения, другое дело – их приумножить. Это значит, что она трудится и совершенствует свою программу, каждый сантиметр своей программы», – подчеркнула Гаджиева.