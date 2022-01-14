РИАМО - 14 янв. Суд оштрафовал транспортную компанию в Наро-Фоминском округе. По вине водителя предприятия был допущен разлив опасных для почв веществ, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ответчиками стали компания «Калийспецтранс» и водитель автомобиля, допустивший разлив веществ. Инцидент произошел, когда авто двигалось по Брестско-Минскому перегону трассы А-108.

«Из-за оплошности водителя из прицепа произошел разлив раствора гидрата калия, чем был нанесен ущерб почвам, сумма которого составила два миллиона рублей. Ее мы предъявили к возмещению солидарно транспортной компании и непосредственному виновнику нарушения, в дополнение к штрафу», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Представители «Калийспецтранс» хотели оспорить размер штрафа. Обоснованием они посчитали меньшую площадь загрязнения, чем было указано в экспертном заключении.

Суд отверг доводы представителей компании. Деньги будут направлены в бюджет Наро-Фоминского городского округа.