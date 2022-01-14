РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Слушателям проекта «Школа молодого юриста» в Подольске расскажут об оценке недвижимости на очередной лекции 26 января, сообщается в группе «Школа молодого юриста - город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжаются занятия в рамках VIII ступени проекта «Школа молодого юриста», запущенного в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Так, на занятиях 26 января спикером выступит генеральный директор ООО «Бобровицкий и партнеры» Владимир Бобровицкий на тему: «*Soft skills для молодых юристов».

На встрече участники проекта узнают о классификации объектов недвижимости, научатся находить техническую и юридическую информацию о недвижимости, а также узнают о том, как сделать предварительную оценку, проверку и анализ документов на объект и прав собственности на него.

Бесплатное занятие будет проходить в 18:00 по адресу: улица Комсомольская, 1 (здание колледжа АНО ПО МОКИТ), аудитория 413. Подробности можно узнать по телефону: 8(915)215-80-61.