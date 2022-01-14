РИАМО - 14 янв. С января 2020 года жители столицы воспользовались своими электронными медицинскими картами 55 млн раз, услуга доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За два года с момента, как мы открыли горожанам доступ к электронной медицинской карте, сервис стал одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения. Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, всё больше москвичей пользуются электронными медкартами», — сказала Ракова.

По ее словам, также увеличивается популярность мобильной версии медкарты. В 2021 году ей стал пользоваться почти каждый второй горожанин, а в 2020 году — только каждый пятый.

На сегодняшний день в электронной медкарте можно посмотреть протоколы осмотров врачей, результаты анализов на коронавирус, лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров и многое другое.

За 2 года горожане внесли в свои медкарты около 550 тыс. различных документов, сделали свыше 800 тыс. записей с данными личного анамнеза, еще свыше 160 тыс. — семейного анамнеза.