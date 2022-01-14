РИАМО - 14 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение предоставить ОАО «РЖД» земельные участки на улице Тестовская для строительства соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Принято решение предоставить ОАО «РЖД» 7 земельных участков общей площадью 0,2 га в аренду сроком на 6 лет», - заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что участки будут использованы для реализации проекта «Строительство соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла» в рамках развития Московского транспортного узла.

По словам Пятовой, земельные участки не обременены земельно-правовыми отношениями и свободны от объектов капитального строительства.