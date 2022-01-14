РИАМО - 14 янв. В столице задержали 64-летнего американца Д. Барнса, которого подозревают в изнасиловании 2 мальчиков 11 и 7 лет, которые являются его сыновьями, сообщает «Вечерняя Москва».

С заявлением в полицию обратилась бывшая жена мужчины, с которой он вместе воспитывал детей. Она рассказала о том, что муж насиловал детей неоднократно, когда те приезжали к нему в гости.

Сейчас гражданин США находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Известно, что заявление в полицию на мужчину было написано еще в 2019 году. Дети являются гражданами США и РФ. Постоянно они проживают в Москве.