РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Антоном Орешковым, Вячеславом Крыловым и членом общественной палаты Александром Долговым ознакомились с ходом строительства новой котельной в микрорайоне Северный, новый объект мощностью 20 МВт будет обслуживать порядка 4 тыс. жителей микрорайона, сообщает пресс-служба парламентария.

Замглавы администрации округа Кирилл Тимашков рассказал, что работы на площадке уже начались. Подрядная организация завершает снос деревянных строений на территории котельной.

«На первом этапе будет произведен перенос газовых сетей, после чего начнутся строительные работы. Новая котельная должна быть введена в I квартале 2023 года. На период пуско-наладочных работ и подключения к теплосетям микрорайона существующая котельная останется в работе, как резервная», - сказал Тимашков.

Ефимов отметил важность запуска тепловой генерации для жителей микрорайона, школы, детского сада, дома офицеров в обозначенные сроки.

«Проект котельной выполнен и получил положительное заключение Мособлэкспертизы. На его реализацию из областного и муниципального бюджетов, в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» до 2023 года предусмотрены средства в размере 324,8 млн рублей», - отметил Ефимов.

Он добавил, что в прошлом году в микрорайонах Заря и Северный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева провели важную работу - заменили сети теплоснабжения, что позволит исключить сбои в работе новой котельной.

В конце мероприятия парламентарий попросил городских депутатов отслеживать ситуацию на площадке и доводить сведения о ходе строительства до жителей микрорайона Северный.