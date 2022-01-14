РИАМО - 14 янв. В 2022 году в столице планируют закончить реконструкцию и строительство сразу 10 станций МЦД, некоторые появятся уже весной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Весной в планах открыть новую станцию Минская будущего МЦД-4. Вместе с одноименной станцией Солнцевской линии Мосметро она образует новый транспортный хаб», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что на первом этапе тут начнут работать 1 платформа и пассажирский вестибюль. Между ж/д и метро появится навес для комфортной пересадки пассажиров.



«С открытием движения по четвертому диаметру у жителей 23 активно растущих районов Москвы появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте. Со многих станций можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры», — добавил он.

По словам Собянина, до конца года в городе достроят станции Печатники и Марьина Роща на МЦД-2, реконструируют Толстопальцево, Мещерскую, Переделкино, Лесной городок, Очаково на МЦД-4 и Тимир

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