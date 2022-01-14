РИАМО - 14 янв. Народная артистка России Анастасия Вознесенская была выдающейся и очень талантливой актрисой, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Вдова актера Андрея Мягкова, народная артистка РФ Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни от последствий коронавируса.

«Она выдающаяся, замечательная актриса, <…> актриса великолепная, конечно. Очень талантливая. Мы с ней и Мягковым даже вместе играли (в кино - ред.)», – сказал Герасимов.​

Он добавил, что вопрос о создании памятной таблички в честь Вознесенской не рассматривается. Ни родные, ни представители театра по этому вопросу не обращались.

Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. В 1965 году ее приняли в труппу театра «Современник». После этого артистка перешла во МХАТ, а в 1987 году начала работать в МХТ им. Чехова.

В кино Вознесенская сыграла свыше 20 ролей. Она известна по ролям в лентах «Майор Вихрь» и «Гараж».