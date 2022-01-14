РИАМО - 14 янв. Акция «Елочный круговорот» по приему на переработку живых новогодних елок позволит сформировать у москвичей осознанную культуру потребления и привычку разделять отходы, сообщила журналистам замруководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.
В этом году в столице открыли 582 пункта для приема елей, это почти на 30 единиц больше, чем в прошлом году.
Она добавила, что затем переработанная щепа используется для вольеров с животными, для посыпки дорожек в парках.
Акция «Елочный круговорот» началась в 2016 году. В то время был всего 1 пункт для приема елей. Теперь на территории города они в шаговой доступности.
«Департаментом природопользования (и охраны окружающей среды Москвы – ред.) организованы 3 перерабатывающих пункта для собранных елей, исходя из транспортной доступности. Один расположен в Зеленограде, другой — в ТиНАО и третий — в Кузьминском лесопарке», - рассказала Струкова.
Адреса пунктов приема елок в рамках акции «Елочный круговорот» можно посмотреть на карте РИАМО по ссылке.
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