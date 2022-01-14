РИАМО - 14 янв. Акция «Елочный круговорот» по приему на переработку живых новогодних елок позволит сформировать у москвичей осознанную культуру потребления и привычку разделять отходы, сообщила журналистам замруководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

В этом году в столице открыли 582 пункта для приема елей, это почти на 30 единиц больше, чем в прошлом году.

«В прошлом году собрали почти 45 тыс. деревьев, мы их переработали в щепу и получили 180 тыс. куб. метров щепы. Наша основная задача — формирование у горожан осознанной культуры потребления, привычки разделять отходы. Потому что если ели, которые украшали новогодние праздники, будут просто выброшены на полигоны, где отсутствуют условия для их размножения, то пользы для природы от этого не будет», - рассказала Струкова.

Она добавила, что затем переработанная щепа используется для вольеров с животными, для посыпки дорожек в парках.

Акция «Елочный круговорот» началась в 2016 году. В то время был всего 1 пункт для приема елей. Теперь на территории города они в шаговой доступности.

«Департаментом природопользования (и охраны окружающей среды Москвы – ред.) организованы 3 перерабатывающих пункта для собранных елей, исходя из транспортной доступности. Один расположен в Зеленограде, другой — в ТиНАО и третий — в Кузьминском лесопарке», - рассказала Струкова.

Адреса пунктов приема елок в рамках акции «Елочный круговорот» можно посмотреть на карте РИАМО по ссылке.