РИАМО - 14 янв. Гимназия Святителя Василия Великого в Одинцове продолжит развиваться и совершенствоваться, чтобы стать лучшей школой страны, сообщил председатель попечительского совета гимназии Константин Малофеев.

В 2021 году гимназия получила статус федеральной инновационной площадки министерства просвещения РФ. В пятницу она празднует 15-летие.

«Школа состоялась. Этот год должен быть лучше предыдущего. В прошлом году у нас была половина медалистов. Мы должны постараться превзойти этот рекорд», - сказал Малофеев.

Он отметил, что педагоги гимназии выигрывают статусные конкурсы, большинство выпускников поступают в столичные вузы. Также школьники участвуют в международных программах, выигрывают различные олимпиады и конкурсы. Есть серьезные успехи в спорте.

«У нас очень строгий отбор, жесткая система требований. У нас система стипендий. <...> Ученики доказывают право на обучение независимо от того, кто их родители», - уточнил председатель попечительского совета.

По его словам, в гимназии особое внимание уделяют будущему выпускников. Приветствуется, чтобы они впоследствии оставались в России.

«Мы воспитываем православных патриотов, и мы не хотим, чтобы детей в старших классах забрали в английские и швейцарские школы», - рассказал Малофеев.

При этом в гимназии детям прививают семейные ценности и патриотизм.

«Четыре семейные пары были созданы выпускниками гимназии. Уже есть дети», - отметил Малофеев.

По его словам, гимназия продолжит развиваться.

«Министр просвещения, областное руководство называют нашу гимназию одной из лучших школ страны. Мы обещаем, что 25-летие мы встретим в звании лучшей школы страны», - заключил председатель попечительского совета.