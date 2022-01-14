РИАМО - 14 янв. Во время массовых беспорядков в Казахстане погибла 26-летняя гражданка России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующую информацию опубликовало посольство РФ в Республике Казахстан. Девушка погибла во время беспорядков в городе Тараз в Жамбыльской области на юге страны.

«Во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М.В. Ким покидала место своей работы», — сообщает на странице в Facebook посольство РФ в Казахстане.

По данным СМИ, девушка попала в перестрелку. Кроме того, на ее теле нашли ножевые ранения.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо, позже произошли масштабные столкновения граждан с силовиками по всей стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержкой. Члены ОДКБ направили свои вооруженные силы в для охраны государственных, военных и социально значимых объектов в Казахстане.