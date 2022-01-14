РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 21 января проведет прием жителей подмосковного Подольска.

«Очередной личный прием граждан проведу в пятницу, 21 января, с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Комсомольская, дом 46 в общественной приемной Подольского отделения «Единая Россия», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что записаться на прием можно по номерам телефонов: 8(903)222-55-15, 8(496)757-65-94.