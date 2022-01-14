РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в пяти населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на пятницу, толщина льда на канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе деревни Большая Черная составляет 25 см, на реке Клязьме в деревне Новосельцево – 25 см. На реке Яузе в Мытищах в районе дома №1, корпус 1 по ул. Щербакова лед по краям достигает 3 см, посередине льда нет.

На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово толщина льда составляет 21 см, деревни Сорокино – 19 см.