РИАМО - 14 янв. В дни первой рабочей недели 2022 года 266 водителей с признаками опьянения выявлены в автомобильном потоке в столице, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

У 114 человек опьянение установлено. 133 отказались проходить освидетельствование. 19 водителей уже лишены прав за подобные нарушения, им грозит уголовная ответственность.

Инспекторы ДПС следят за тем, чтобы на дорогах не было таких водителей. Аварий с их участием в первые рабочие дни удалось избежать.

Водителям также напомнили, что после приятия алкоголя запрещено садиться за руль.