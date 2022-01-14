РИАМО - 14 янв. К административной ответственности был привлечен водитель, к автомобилю которого были прицеплены санки, в которых катались 2 людей. Инцидент произошел в Серпухове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции изучили видеоролик в Сети: двое человек зацепились санками за легковой автомобиль и таким образом проехались по дороге.

22-летний автомобилист был привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. С его пассажирами 22 и 23 лет правоохранители провели беседу по соблюдению правил дорожного движения.