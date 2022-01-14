РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В подмосковном Домодедове организована проверка по факту гибели мужчины, а также госпитализации его супруги и дочери, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

13 января 2022 года пострадавших обнаружил их родственник в частном доме в деревне Заборье. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины 1959 года рождения, а также госпитализировали в медучреждение его супругу 1964 года рождения и дочь 1992 года рождения.

Предварительная причина смерти мужчины – отравление окисью углерода.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошен родственник, обнаруживший пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.