РИАМО - 14 янв. В Московской области начался прием заявок от медицинских специалистов на участие в подпрограмме «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты.

«Нам важно создавать медработникам комфортные условия и для работы, и для жизни. Подпрограмма «Социальная ипотека» позволяет обеспечить собственным жильем медицинских специалистов, а также привлечь для работы в регионе новые кадры. За 6 лет реализации программы свидетельства на приобретение жилья получили более 1,2 тыс. медицинских специалистов», — заявила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Чтобы стать участником подпрограммы «Социальная ипотека», медработнику необходимо обратиться в кадровую службу своей медорганизации.

В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.