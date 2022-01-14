РИАМО - 14 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила включение 8 земельных участков, расположенных в поселении Щаповское в новой Москве, в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки, вошедшие в перечень расположены по следующим адресам: поселение Щаповское, деревня Батыбино, вл. 30А; вл. 26Б; вл. 36В; вл. 38А; вл. 34В; вл. 38Б; вл. 28Б; вл. 30А (Троицкий административный округ).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная площадь участков составляет 1,25 га. На них можно будет построить индивидуальные жилые дома общей суммарной поэтажной площадью 5 014 квадратных метров.

Пятова отметила, что в настоящее время участки свободны от застройки.