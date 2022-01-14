РИАМО - 14 янв. В Подмосковье в этом году подготовят более 2000 купелей, чтобы жители могли окунуться на Крещение. Среди самых популярных источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в д. Взгляднево Сергиево-Посадского округа, купель Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, Святой источник «Белый колодец» в Зарайске. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства региона.

Еще среди популярных мест крещенских купаний источник преподобного Давида Серпуховского в с. Талеж округа Чехов, купель на набережной в Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря, источник Николая Чудотворца в с. Андреевское округа Коломна, купели на набережной о. Сенеж в Солнечногорске, у церкви Преображения Господня в с. Радонеж Сергиево-Посадского округа, у храма «Покров Пресвятой Богородицы» в с. Жестылево Дмитровского округа, в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину, у Троицкого Храма в с. Троицкое округа Мытищи.

Все купели оснастят безопасными спусками к воде, теплыми раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи. Чин освящения воды проводят сразу после вечерней службы, поэтому начинать окунаться можно ближе к полуночи 18 января.

Для удобства жителей создана карта, где можно найти подходящую купель. Она доступна по адресу, а также на «Яндексе» и Google.

В этом году Минобороны РФ установит купель на территории музейно-храмового комплекса рядом с парком «Патриот» в Одинцовском округе, Федерация бокса России и Центр прогресса бокса организуют купания на острове Русский в Серпухове.

Жителей Подмосковья предупредили, что от крещенских купаний лучше воздержаться маленьким детям, беременным женщинам, пожилым и тем, кто имеет хронические заболевания. Также незакаленным людям погружаться с головой опасно - резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга.

С собой на прорубь нужно взять нескользящую обувь для спуска в воду, полотенце, чтобы сразу растереться после купания, а также сухую одежду. Затем лучше выпить горячего чая, чтобы согреться. Употребление алкоголя – противопоказано.

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