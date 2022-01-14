РИАМО - 14 янв. Энергетики Московской области ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. В регионе ожидается выпадение мокрого снега и ветер с порывами до 18 м/с, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Круглосуточное дежурство и наблюдение за энергетическими объектами региона осуществляют 718 бригад, в постоянной готовности находятся 2 857 единиц спецтехники.

Накануне ввода режима повышенной готовности была организована проверка оснащения бригад инвентарем, экипировкой и средствами защиты. Также удостоверились в готовности спецтехники, машин и механизмов к проведению работ, наличие и исправность средств связи.

Проверена готовность резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации. Под особым контролем находится электроснабжение объектов здравоохранения, где проходит лечение больных коронавирусом.

Оперативно-технологический персонал проинструктирован о самостоятельных действиях при массовых отключениях потребителей.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220.