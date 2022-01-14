РИАМО - 14 янв. Движение автомобилей по Зоологическому переулке в центре Москвы восстановили. Ранее поток машин в переулке был перекрыт в обе стороны из-за пожара в помещении пекарни на ул. Большая Грузинская, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение было перекрыто по Зоологическому переулку от улицы Большая Грузинская до Новопреснеского переулка. Отмечается, что горела крыша помещения пекарни.

На время тушения сотрудники ДПС перекрыли движение в переулке для организации подъезда спецтранспорта к месту происшествия.