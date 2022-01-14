РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 18 481 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1990 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 657 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 680 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 605 992 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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