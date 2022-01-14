РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В прошлом году общественная палата Домодедова рассмотрела 105 обращений от жителей, сообщила председатель общественной палаты Домодедова Лидия Тимофеева.

Расширенное пленарное заседание общественной палаты Домодедова провели в администрации муниципалитета округа в пятницу.

«В 2021 году рассмотрено 105 обращений. Наибольшее количество жалоб связано с вывозом мусора, оплатой жилищно-коммунальных услуг и здравоохранением», - сказала Тимофеева.

Она отметила, что в рамках работы по общественному контролю проведено 42 мониторинга. Особое внимание уделялось проблемам здравоохранения.

В 2021 году проведено 5 заседаний совета общественной палаты и 10 заседаний профильных комиссий. Общественная палата вела работу по мониторингу, волонтерству и благотворительности.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский, замначальника правления социальных коммуникаций ГУСК Московской области Роман Кирица и другие.

«Общественная палата для нас всегда была крайне важным инструментом для связи с нашим активом, с нашим населением. Я уверен, что те тренды, которые у нас в коммуникации сложились, безусловно, позволят сделать нашу работу еще лучше», - отметил Ежокин.