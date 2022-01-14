РИАМО - 14 янв. Метеорологические условия в Москве на сегодняшний день сложные, поэтому задача коммунальщиков сейчас — создать комфортные условия для передвижения горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас идет резкое потепление и температура доходит до плюсовых отметок, но под вечер температура снизится. Вместе с этим в городе идет снег и дождь.

«Дороги сейчас обработаны и приведены в нормативное состояние. Ведется текущее прометание, уборка снега», — сказал Бирюков.

Он добавил, что снег продолжает таять, вода от него уходит в водоприемные устройства. Поэтому специалисты «Мосводостока» приведены в повышенную готовность. Работает более 300 аварийных бригад, которые следят за всеми местами возможных подтоплений.

«Одно из главных направлений в этой работе — не допустить скользкости на пешеходно-тропиночной сети. В связи с этим приняты дополнительные меры по обработке тротуаров и дорожек», — добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что обработка ведется щебнем и реагентом. Еще специалисты занимаются очисткой кровель: идет таяние снега, поэтому нельзя допустить образования наледи и сосулек, так как это может быть опасным для пешеходов.

В связи с сильными порывами ветра специалисты также будут стараться не допустить обрыва электросетей. Аварийные бригады уже подготовлены.

«Готовы к принятию мер, даже если будет идти обледенение на проводах. Готовы аварийные источники электрообеспечения, не только в границах «старой Москвы», но и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов», — добавил заммэра.

Он подчеркнул, что ситуация в городе сложная, поэтому коммунальные службы испытывают дополнительную нагрузку. Специалисты приведены в повышенную готовность.