РИАМО - 14 янв. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 14 случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 699 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 990 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 657 855 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 12 680 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 605 992 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.