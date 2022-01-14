РИАМО - 14 янв. Московская область заняла первое место в рейтинге Минстроя России по итогам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в субъектах РФ в 2020 году, сообщается на сайте министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Всего в рейтинге регионов участвовали 83 субъекта РФ, исключая Москву и Санкт-Петербург. Рейтинг определялся по 39 показателям, максимально возможное количество баллов, которое мог набрать регион, составляет 156.

В итоге наибольшее число баллов – 119 – набрали Московская область и Республика Татарстан, они поделили первое место. На втором месте находится Республика Башкортостан (117 баллов). На третьей позиции расположилась Липецкая область – 116 баллов, на четвертом – Ленинградская область (95 баллов). Замыкает пятерку лидеров Калужская область, у которой 88 баллов.

В 2019 году Московская область также заняла первое место данного рейтинга.

Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал 17 ноября 2016 года и рассчитан до конца 2022 года. Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории России.

Мероприятия по реализации проекта направлены на достижение национальной цели развития РФ – улучшение качества городской среды к 2030 году в 1,5 раза.