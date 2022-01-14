РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Щелково и Фрязино Вера Евтушенко проведет прием жителей 18 и 20 января, сообщается на сайте администрации Щелкова.

Прием пройдет по адресу: Щелково, ул. Парковая, 12А, 3 этаж, кабинет №2. График приема: вторник и четверг - с 14:00 до 17:00. Ближайший прием пройдет 18 и 20 января.

Также можно получить бесплатную первичную консультацию адвоката в первый и третий четверг месяца с 14:00 до 17:00. Контактный телефон: 8(496)566-75-86.