РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Ветерана ракетных войск Бориса Овсянникова из подмосковной Балашихи торжественно поздравили с 85-летием, мероприятие прошло в здании Совета ветеранов в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Председатель местной ветеранской организации подполковник в запасе Юрий Богомаз передал юбиляру поздравительную открытку от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также ветерана поздравили представители общероссийской общественной организации «Офицеры России» и Военной полиции Балашихинского гарнизона.

«Борис Овсянников — один из основателей большой объединенной ветеранской организации Балашихи. Значительную часть своей активности он отдал на благо Совета ветеранов Железнодорожного. Он для нас пример, на который нужно равняться и прислушиваться. Борис Евгеньевич по-прежнему посещает с лекциями школы, детские сады, встречается с юнармейцами», - сказал Богомаз.

Борис Овсянников родился в 1937 году в Сталинграде. В 1955 году окончил Сталинградское суворовское училище. Учился в Киевском высшем инженерном радиотехническом училище противовоздушной обороны. Затем служил на различных должностях, в том числе командиром взвода, начальником станции, заместителем командира батареи 216-го зенитно-ракетного полка.

По словам Овсянникова, суворовское училище - основа его воспитания. С тех пор он всегда старается поддерживать физическую форму.

«В моем возрасте все люди хотят быть энергичными, но не у всех получается. Я же ежедневно по утрам больше часа посвящаю зарядке. Все время нужно двигаться, и будешь здоров, если заниматься физкультурой, спортом», — отметил Овсянников.

С 1985 Бориса Овсянникова направили служить в Балашиху заместителем начальника боевой подготовки Войск ПВО страны. Он награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 9 медалями. В послужном списке ветерана есть и награды иностранных государств: он служил на Кубе во время карибского кризиса, в Сирии, Польше, Болгарии и Чехословакии.