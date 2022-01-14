РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ Подольска пройдут обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2022 году, сообщает пресс-служба предприятия.

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) в текущем году запланирован ряд мероприятий по обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций сотрудников и нештатных формирований. Согласно программе и тематическому плану, обучение должностных лиц пройдет в форме бесед, тренировок и комплексных практических занятий. Базовую и специальную подготовку сотрудники ЦНИИТОЧМАШ получат на базе учебно-методического центра ГУ Московской области «Специальный центр Звенигород» и учебного отделения №6 в Подольске.

Работники научатся оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также действовать в условиях радиационной и химической угрозы. Запланированы тренировки и тактико-специальные занятия в составе санитарных дружин, групп охраны общественного порядка и обслуживания защитных сооружений.

По итогам обучения будут разработаны методические рекомендации для структурных подразделений по проведению занятий с сотрудниками в рамках плана основных мероприятий АО «ЦНИИТОЧМАШ» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год.