РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 65 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 488 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 657 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 680 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 605 992 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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