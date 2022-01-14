РИАМО - 14 янв. Оппозиционеры Леонид Волков и Иван Жданов внесены Росфинмониторингом в перечень физлиц и организаций, в отношении которых есть информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщает Nation News.

Жданов ранее был гендиректором ФБК (признан иноагентом и запрещен на территории РФ), а Волков является экс-главой организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск. <...> Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва», — указано в перечне.

Лица, внесенные в подобный перечень, не могут пользоваться банковскими картами, так как кредитные организации замораживают деньги на счетах и приостанавливают их обслуживание. Разрешено тратить не более 10 тыс. рублей ежемесячно.